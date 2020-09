Union européenne : une rentrée placée sous le signe du plan de relance

C’est le discours sur l’état de l’Union qui devrait acter la rentrée politique de l’Union européenne."C’est un temps fort de la vie politique européenne. C’est devenu une tradition d’avoir un grand discours de rentrée parlementaire du président de la Commission. Ça souligne l’importance de la démocratie", estime Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors et ancien journaliste à La Croix.

La nécéssité d'un plan de relance

La crise sanitaire a prouvé qu’il y a encore "de larges progrès à faire" au niveau de l’Union européenne selon Sébastien Maillard. Les politiques de santé sont des compétences nationales. De ce fait, l’Union européenne peut agir par le biais économique avec son plan de relance de 750 milliards d’euros annoncé en juillet dernier. "La crise sanitaire provoque un ralentissement terrible de l’économie et donc l’Europe ne peut pas rester les bras ballants face à cela", affirme Sébastien Maillard.

De plus, "il faut que le pacte vert soit pleinement intégré à cette relance économique". L’Union européenne devrait annoncer l’objectif de passer à 60% de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Mais "le plus important est que le plan de relance européen soit rapidement mis en route. C’est un défi bureaucratique que d’arriver à monter des projets, des dossiers", assure Sébastien Maillard.

L’enjeu migratoire

L’incendie qui s’est déclaré dans le camp de migrants sur l’île de Lesbos, en Grèce, rappelle l’enjeu migratoire auquel est confrontée l’Union européenne. Mais selon Sébastien Maillard, cette migration en Europe peut être une chance pour notre économie. "Si on regarde les choses en face, organiser une migration légale de travail, c’est la meilleure façon d’éviter une vague de migration chaotique", explique-t-il.

L’Union européenne confrontée à de nombreuses tensions

Par ailleurs, l’Europe connaît de nombreuses tensions en matière géopolitique : la crise politique en Biélorussie et le conflit entre la Grèce et la Turquie en mer Méditerrannée orientale. "On sent un durcissement du ton et on peut s’attendre à ce que des sanctions soient prises à l’encontre de la Turquie et de la Biélorussie", analyse Sébastien Maillard. Face à ces conflits, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut que l’Europe devienne une "puissance responsable".