Euroscola : à Strasbourg comme les grands !

Plus de 600 lycéens, venus de toute l'Europe, avaient rendez-vous début novembre au parlement européen. Parmi eux, une 20aine de jeunes sarthois, venus du lycée Saint-Charles Sainte-Croix, profitant d'une journée qu'ils n'oublieront pas.

Les explications de Luc Foucault-Gini, professeur de la classe concernée, et de Victor, désigné par ses camarades porte-parole du groupe.



Votez pour la jeunesse, la jeunesse votera pour vous ! Et là aussi, la question revient pendant les périodes électorales, en France de préférence pendant la présidentielle. « Quand est-il de cette jeunesse et surtout de son droit de vote ? » Aujourd’hui 18 ans, régulièrement plusieurs candidats de la gauche sociale-démocrate propose d’abaisser l’âge légal, à 17 ans ou 16 ans. Et bizarrement, une fois les élections passées, ben… la jeunesse elle n’intéresse plus beaucoup.

Les européennes ont marqué un regain d’intérêt inattendu des jeunes pour la politique, enjeux climatiques obligent, un tournant passionnant à analyser et à comprendre. Il est tout aussi intéressant de regarder de plus près ce qu’il se passe sur le terrain, à l’écart des feux de la télévision.



Et c’est chez nous, en Sarthe, qu’il faut rester pour cela. Bonjour Luc Foucault-Gini !... Ravi de vous retrouver pour mettre en avant la découverte de l’Europe dans le regard des lycéens à qui nous allons donner le micro.



Euroscola (débuts en 1990)

- Qu’est-ce que c’est ?

- Comment cela se met-il en place ?

- Quels sont les temps forts sur lesquels les élèves sont impliqués ?



Retour sur le voyage à Strasbourg

- Ressenti des élèves sur l’Europe

- Attente sur ce voyage

- Comment l’on t-il vécu ?

À qui s'adresse Euroscola ?

Le projet Euroscola est destiné aux étudiants âgés de 16 à 18 ans provenant des 28 États membres de l'Union européenne.

Les lycées retenus perçoivent une subvention couvrant une partie de leurs frais de déplacement à Strasbourg. Pour pouvoir jouer un rôle actif dans cette manifestation, les 600 étudiants participants s'y préparent des mois à l'avance dans leur école, de manière à être déjà familiarisés avec les questions qui seront examinées, lorsqu'ils arrivent à Strasbourg.



Quels en sont les objectifs ?

Le programme Euroscola permet aux lycéens de se familiariser avec les travaux des institutions européennes, de discuter de démocratie, des droits fondamentaux, des valeurs européennes et d'exprimer leurs avis sur les décisions prises au niveau de l'Union européenne.

Ils profitent également d'une opportunité unique de découvrir le processus de prise de décision au sein de l'Union européenne sous la forme d'un Parlement européen de la jeunesse multilingue. Euroscola permet à ces étudiants de se rencontrer, de débattre, de prendre position, de négocier, de modifier, de voter et, enfin, d'adopter des résolutions sur de véritables questions européennes.



Pour participer :

Un concours ou procédure de sélection spécifique est organisée dans chaque Etat Membre par les Bureaux d'Information du Parlement Européen établis dans ces Etats.

Pour connaiître la procédure et le calendrier des sélections dans votre pays, contactez votre Bureau d'Information