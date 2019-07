Évacuations de squats à Bordeaux : plus de 150 personnes toujours à la rue

Sous cette canicule, plusieurs associations continuent à alerter sur la situation des migrants, depuis des récentes expulsions de squats dans la métropole.

Des associations humanitaires et caritatives (Ovale Citoyen, Médecins du Monde et Attac) qui multiplient les appels aux dons et au bénévolat pour venir en aide aux réfugiés. Lundi après-midi, la président du Département Jen-Luc Gleyze a annoncé que "l'immeuble Gironde serait ouvert aux sans-abri en journée durant la période de canicule, de l'eau sera distribuée".

On fait le point sur la situation avec Jean-François Puech, de l'association Ovale citoyen.

La préfecture de Gironde a indiqué mardi que les maraudes du SAMU social avaient rencontré dans la nuit 45 personnes dans les rues de l'agglomération bordelaise. Une solution de mise à l'abri leur a été proposée. 20 l'ont acceptée.