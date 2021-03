Expo "Asterix l'Européen" du 3 avril au 28 novembre au Château de Malbrouck

Elle est prévue en principe du 3 avril au 28 novembre 2021, si la situation sanitaire le permet. Répartie à travers 7 salles et plus de 1 000 m², l’exposition se présente comme un tour d’Europe à travers les aventures d’Astérix. Elle permettra aux visiteurs de découvrir des œuvres et documents exceptionnels... 3 questions à Dionen CLAUTEAUX, Directeur éditorial des Editions Albert René, et Patrick Weiten, président du Conseil Départemental de la Moselle. (Propos recueillis par Thierry GEORGES.)