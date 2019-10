Exposition En quête d'insecte

C’est une exposition interactive et éducative qui est proposée au château de l’Oiselerie à La Couronne depuis le 30 septembre dernier. Intitulée « En Quête d’insecte » cette exposition a été préparée par l’atelier Canopée, Charente Nature, la fédération de pêche de Charente, le rucher école et la direction départementale de l’éducation nationale. Elle est proposée aux élèves mais aussi le week-end et durant les vacances scolaires aux parents.