Exposition et conférence autour du 11 novembre par l'Université du Mans

L'exposition "Sortir de la guerre / nach dem krieg : Le Mans et Paderborn 1919-1930" vient d'ouvrir avec 24 panneaux à découvrir jusqu'au 4 janvier 2020 dans le hall de l'Hôtel de Ville. Une exposition faites par les professeurs, dont Stéphane Tison, et les élèves des deux pays. Une conférence est aussi prévu avec Stéphane Tison, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université du Mans, sur le thème : ''La Grande Guerre, défaite mondiale. Paul d'Estournelles de Constant et les naufrageurs de la paix'', le mardi 12 nomvebre à 18h15 à l'amphithéâtre Robert Garnier.