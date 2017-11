Exposition "Paysage sublime" au Monastère royal de Brou

Admiré de Vincent van Gogh, et considéré comme le précurseur de la peinture de plein air et de l’Ecole de Barbizon, la carrière du peintre Georges Michel est pourtant aussi singulière que sa vie demeure mystérieuse.

