Expulsions locatives et mal logement - Pascal Paoli

Invité : Pascal Paoli, Directeur de la Fondation Abbé Pierre en Nouvelle-Aquitaine

La Fondation Abbé Pierre lutte contre le mal logement et estime à 38 000 personnes en France le nombre de personnes mises à la rue par les expulsions locatives en 2018. Ce chiffre est en augmentation de 2,9% par rapport à 2017



Journal régional Poitiers (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : Et pendant ce temps-là, les glaciers fondent (Par Gwenaël Lamarque)

Livre religieux “Simon-Pierre dans le Nouveau Testament”, de Marc Rastoin, aux éditions Salvatore (Par Pierre-Yves Camiade) (Rediffusion)

Sport : Une semaine à Bercy (Par Françoise Ladouès)

Philosophie : L’utopie (Par Patrick Rödel)

Chanson :

Never gonna let you down again / Balthazar

En concert dimanche 10 novembre à 18h, à La Sirène, à La Rochelle (17)