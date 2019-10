Exuvie, la maison d'édition du naturopathe Fabien Moine

Elle a été créée par Fabien Moine, un touche-à-tout originaire de Haute-Saône, ancien journaliste et développeur web mais aussi réalisateur, naturopathe hygiéniste et accompagnateur de jeûne. Son objectif : mieux concevoir et appréhender le Vivant, avec pédagogie mais sans dogmatisme, en proposant des livres, rééditions, traductions d'ouvrages et documentaires sur la santé, le sport, l’histoire, l’anthroposociologie, la littérature, ...

De quoi nourrir nos réflexions sur le bien et le mieux-être, en dedans et en société, dans ce monde en mutation.

