Fabienne Godichaud, maire de Saint-Michel

Fabienne Godichaud et l’envie qu’elle porte pour un nouveau mandat de maire à Saint-Michel au coeur de cette émission…

Depuis plus d’une semaine maintenant, nous donnons la parole à ceux et celles qui ont été élus dès le 1er tour des municipales et qui sont désormais installés avec leur conseil municipal. Et nous avons choisi de permettre aux maires des communes les plus peuplées du département de s’exprimer… Aujourd’hui donc, Fabienne Godichaud qui débute un 3ème mandat comme maire de la commune de Saint-Michel et ses plus de 3000 habitants…