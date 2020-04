Fabienne Liagre /// HandiExpeRh - FabAccess

Fabienne Liagre est responsable du développement et Innovation Sociale chez HandiExpeRh - Lüman. et directrice opérationnelle de FabAcces Elle intervient plus particulièrement sur des sujets d'inclusions POSITIVE.



Qu’il s’agisse des personnes handicapées visibles ou non, des personnes âgées ou en difficulté, des femmes enceintes, des familles avec poussettes, des voyageurs avec leurs valises à roulettes… tous aspirent à plus de solutions, de services et de considération pour un réel bien vivre et bien vieillir ENSEMBLE.