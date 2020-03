Fabriquer son masque en tissu, une fausse bonne idée?

Que faut-il penser des masques de protection en tissu ?

La France, on le sait, manque cruellement de masques depuis le début de l'épidémie de coronavirus et depuis quelques temps, des tutoriels apparaissent ici et là sur internet. Ils vous permettent de réaliser vous-même un masque en tissu.

Face à cette situation, une idée germe dans la tête de Simon Pilet, gérant de l'entreprise SP MédiConseil, basée à Segré et spécialisée dans l'achat de matériel médical. Il décide de lancer un appel aux bonnes volontés. La semaine dernière, il se met en quête de plusieurs couturières bénévoles pouvant réaliser des masques en tissus fabriqués à partir d'un patron publié en début du mois par le CHU de Grenoble.



LES RÉPONSES SONT IMMÉDIATES MAIS L'ENTHOUSIASME DE SIMON PILET EST VITE DOUCHÉ.

Le lendemain le Docteur Lacombe, médecin à Segré l'appelle et lui déconseille de continuer son projet. Selon le médecin, ce serait une double fausse bonne idée, les masques en tissu généreraient une humidité importante, provoqué par votre souffle. Résultat : les bactéries s'y développeraient très facilement.

Autre défaut, ce masque pourrait donner l'impression à son utilisateur d'être suffisamment protégé. Il pourrait alors être moins attentif aux règles élémentaires, aux "gestes barrières" imposés par le corps médical et le gouvernement.

Clap de fin donc pour ce projet solidaire.



SIMON PILET A LUI, DÉJÀ D'AUTRES PROJETS EN TÊTE.

Il vient de prendre en charge la collecte et la redistribution de dons de matériels médicaux fourni par des entreprises du département. Près de 12 000 masques ont été récupérés ce week-end à Segré et redistribués dès lundi. Des foyers logement de Château-Gontier, Craon ou Combrée ont pu en profiter, de même que des maisons de retraite de Noyant-la-Gravoyère, Marans ou Chemazé, des centres d'aides à domicile et des centres Coville 49. Simon Pilet appelle toutes les entreprises comme les particuliers voulant participer à cet élan de générosité à le contacter.

Outre sa société SP Médiconseil pour les secteurs de Segré et Mayenne, d'autres font partie de la coordination de cette collecte : Angers Loire médical pour Angers Sud, Anjou mobilité pour Angers Nord, Confort et santé Mauges pour le secteur de Cholet et enfin Confort et Santé Beaufort-en-Vallée pour le secteur de Saumur.