Face à l'urgence écologique, comment consommer autrement ?

Suite et fin de l'échange avec Blandine et Arthur de Lassus, maraîchers, Fabien Revol, théologien spécialisé dans la théologie de la Création, et François Fouchier, délégué régional du Conservatoire du Littoral, à l'occasion de la soirée du 22 septembre organisée par la pastorale familiale et du Conseil Laudato Si du diocèse de Marseille.