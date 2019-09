Faible mobilisation contre la réforme des retraites à Tours

Retour sur la mobilisation ce matin contre la réforme des retraites. A Tours la manifestation n’a rassemblé que quelques centaines de personnes dans le centre ville.



Permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'interagir par téléphone ou sur place avec des services du conseil départemental... c'est ce que propose un nouveau service développé depuis ce lundi dans le Loir-et-Cher



Des averses sur la Touraine et le Loir et Cher. L’épisode pluvieux s’installe pour toute la semaine. Avec des températures autour des 20 degrés.