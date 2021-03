Faire des bébés, ça rend écolo

La courbe de la natalité était en légère pente descendante mais, là, les premiers chiffres des naissances en France augure peut être d’un baby crash : -7% de naissances en décembre, -13% en janvier (53900 bébés en janvier - 8000/2020, 740000 bébés 2020) :

c’est du jamais vu en France depuis 1945.

On peut s’interroger de savoir s’il s’agit d’une chute structurelle ou ponctuelle.

Structurelle comme pourrait penser l’émergence des GINK Green Inclination No Kids mouvement qui vient des Etats-Unis qui rassemble sous ce vocable des personnes qui ont choisi de ne pas avoir d’enfants, et certains puisent leur inspiration chez les tenants de l’écologie politique qui dans les années 70 prônaient la limitation des naissances pour préserver l’espèce humaine dans son ensemble.

Aujourd’hui il s’agit de limiter l’empreinte carbone.

Alors certes, avoir un enfant en moins réduira d’autant l’empreinte carbone, mais on sait que c’est plutôt la hausse des revenus qui est la première cause de gaz à effet de serre : cela permet par exemple les voyages en avion ou l’achat de SUV…

Aussi le plus rapide et certain, c’est de modifier nos usages de transport et notre consommation de loisir, de construire mieux, consommer mieux, plus local et plus bio, et en développant les énergies propres.

Alors est ce une chute ponctuelle ? Peut être. La pandémie a été il y a un an, un moment de sidération, d’angoisse.

Il n’empêche, question écologie, il est frappant de constater que beaucoup de jeunes femmes ou jeunes hommes qui s’investissent dans le domaine de l’écologie ont eu le déclic en attendant leur enfant.

Avoir un enfant c’est fondateur. La parentalité est souvent un moment de déclic psychologique : vouloir protéger la grossesse, protéger l’enfant de toutes les pollutions, lui donner de la bonne nourriture tout cela devient une réalité, une responsabilité qui font prendre conscience de la situation critique de notre planète.

Les nouveaux parents sont en fait dans le mouvement de transition écologique.

Cela commence par le biberon en verre plutôt qu’en plastique, les petits pots bio, puis maison, des couches lavables qu’on peut louer… refuser les jouets techno, pratiquer l’échange de vêtements et de jouets, se méfier des gadgets … La protection de bébé renvoie à l’état du monde extérieur et à la nécessité de le protéger pour protéger son enfant. Vraisemblablement, faire des bébés, ca rend écolo.