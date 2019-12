Faire du troc entre particuliers au profit d'associations françaises

L'interview / Une appli pour financer les associations grâce au troc

Vendre des objets non utilisés, qui envahissent nos maisons ou nos garages, au profit de différentes associations : c’est ce que propose l’application mobile et gratuite Trocr. "On était en train de regarder nos enfants jouer au handball avec un ami Franck Viadère et on s’est aperçu qu’il pouvait y avoir un lien entre la valeur que ces objets peuvent avoir et le besoin de financement de notre association sportive de handball", raconte Julien Roques, le fondateur et président de Trocr, l'invité de Melchior Gormand.

Comme sur le Bon Coin, des particuliers sont mis en relation, mais le montant de la vente (déductible des impôts) est intégralement reversé à une association. "On a créé une sorte d’économie circulaire, solidaire et informelle, dans une démarche éco-responsable", constate-t-il. C’est le vendeur qui choisit l’association bénéficiaire, en fonction de ses affinités comme les Restos du Cœur, Sidaction, la Ligue contre le cancer, et Habitat et Humanisme. 380 associations de toute taille ont déjà créé un compte bénéficiaire et ont enregistré leurs coordonnées bancaires sur Trocr. L’application propose également un système d’enchères à l’envers qui permet d’accélérer les ventes et de casser les prix, le prix des objets vendus sur Trocr baissant de 10% tous les 15 jours.



Un mois après la phase d’expérimentation, 8 000 personnes utilisent déjà Trocr. "Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont utiliser Trocr et donner", assure Julien Roques.

Pour aller plus loin : https://trocr.com



L'INSTANT CULTURE

Le Domaine de Chantilly, dans l’Oise, s’habille aux couleurs de Noël jusqu'au 5 janvier. Le spectacle "Alice et le manège enchanté" est une création autour du monde des chevaux, avec des références à plusieurs contes connus. Depuis le 30 novembre, deux crèches de collection sont par ailleurs exposées dans les chapelles. "On n’avait pas fêté Noël comme cela depuis 27 ans dans ce qui est un des plus beaux joyaux du patrimoine français", se réjouit le général Jérôme Millet, administrateur du domaine de Chantilly.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/le-domaine-de-chantilly-fete-noel-jusqu-au-5-janvier



AU MENU EGALEMENT

• Secrets de recettes, avec Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs / Un dessert unique, le Sabayon aux fruits

• Ça fait du bien d'en parler, avec Philippe Royer, président des EDC / Hommage à François Pinsac : la technologie au sein de l'Eglise

• Tous acteurs du changement, avec Ashoka / Des outils digitaux pour rendre la société plus accessible et inclusive