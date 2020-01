Faire Eglise : depuis 30 ans, Foi et Lumière vit dans les Alpes-Maritimes (2/2)

Suite du reportage à Auribeau-sur-Siagne pour les 30 ans de la communauté Foi et Lumière Notre-Dame de Valcluse, la première fondée dans les Alpes-Maritimes. Dimanche 17 novembre, les personnes porteuses d’un handicap, leurs familles et amis ont eu le bonheur d'accueillir Mgr André Marceau, évêque de Nice, pour la confirmation de François et l'anniversaire Un moment partagé notamment avec les communautés Foi et Lumière de Toulon, Nice, et Briançon, et la communauté de L'Arche à Grasse.