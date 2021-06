"Faire grandir les jeunes dans la Foi" : rencontre avec le MEJ

Alors que les jeunes représentent l’Église de demain, comment les aider à prendre leur place ? Comment le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) œuvre pour les aider à grandir dans leur Foi ? Comment les rendre missionnaires à leur échelle et avec ce qu’ils sont ? Jean-Marie Chandelier et Armelle Cousin, membres de l'équipe diocésaine du MEJ pour Aix et Arles, répondent à ces questions au micro de Dialogue RCF.