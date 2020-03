Faire vivre l'Eglise, ses bâtiments et sa communauté

Sur la communauté de paroisses Saint Benoit de Cattenom et environs, plusieurs conseils de fabrique ont mené à bien des travaux de rénovation des églises. Bernadette Trapp, Christian Leick et jean François Tousch, tous trois membres de conseils de fabrique, nous en dessinent les enjeux et les étapes.

C'est aussi l'abbé Vincent Reinert, curé de la communauté de paroisses et Eliane Marson, qui nous parlent de l'accueil des familles de futurs baptisés et des catéchumènes.