Faisons un point sur l'avancée du projet diocésain !

En juin 2018, Monseigneur Lagleize a promulgué un projet pour une conversion pastorale et missionnaire dans le diocèse de Metz. L'équipe diocésaine de suivi du projet, sous la responsabilité de Monseigneur Vuillemin, a animé une journée de travail sur ce projet lors du congrès diocésain du 26 novembre. Monseigneur Vuillemin et Fabienne Poinsignon, directrice du service diocésain de la catéchèse, du catéchuménat et de l'enseignement religieux, nous font un écho de cette journée.