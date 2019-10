Vous êtes bien sur RCF Touraine et c’est l’heure de retrouver le mag des associations, votre rendez-vous du mardi matin sur la vie associative tourangelle. Cette semaine, nous allons découvrir l’association Familles Rurales du Ridellois. Christine Simonneau et Maëlle Diné, respectivement présidente et coordinatrice socioculturelle, sont aujourd’hui nos invitées et nous allons notamment voir avec elles les missions et activités de cette structure d’Azay-le-Rideau. On se retrouve tout de suite !