Fascinant Week-end : découvrez les vignobles de la région

Il y a eu la taxe Trump, puis le Brexit, puis le confinement et désormais l’annulation de très nombreux salons… un des secteurs en souffrance, c’est le vin. Mais, une éclaircie dans ce contexte : le Fascinant Week-end est maintenu. C’est cette semaine, du 15 au 18 octobre. L'occasion de vous rendre dans les vignes, dans les caves de la région. 12 destinations vous attendent en Auvergne Rhône Alpes, avec plus de 200 activités ludiques et gastronomiques.

Rencontre avec Jean-Luc Monteillet, président de ces Fascinants Week-end et vigneron à Grignan, en Drôme provençale.