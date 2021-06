Faut-il protéger la maison alsacienne ?

Elles sont indissociables du paysage alsacien : avec leurs multiples couleurs et leurs colombages apparents. Les maisons alsaciennes sont partie intégrante du patrimoine de la région. Ce qui dans certaine commune n’empêche pas leur destruction face aux nouveaux aménagements immobiliers en cours. Pour dénoncer leur disparition, annuler leur destruction et aider les propriétaires à les entretenir, l’Asma, l’Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, s’est imposée comme un acteur incontournable de la préservation du bâti rural en Alsace. Son dernier combat se situe à Brumath dans le Bas Rhin. Une maison datée du 18e ou du 19e siècle est vouée à la démolition, et devrait être remplacée par un projet d'immeuble plus moderne.



Rencontre avec Denis Elbel, vice-président de l'ASMA.