Faut-il recycler le Tour de France?

Chaque année le Tour de France arrive avec sa caravane publicitaire....Ce sont environ18 millions de" goodies" bas de gamme qui sont distribués sur les routes de France. La grande majorité des objets termine dans la nature et mettra des dizaines d'années à se dégrader.

Invités:

- Nicolas PONT/ Directeur Recyclage et Ecoconception de VEOLIA

- Wilfrid De CONTI/ Co Fondateur de BESIGHT.