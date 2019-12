Bonjour à tous et bienvenue dans le mag des associations, le rendez-vous de la vie associative de RCF Touraine. Pour cette dernière émission de l’année 2019, et à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous allons découvrir la Fédération d’Indre-et-Loire du Secours Populaire Français. Fanny Langlade et Nadège Henriot, respectivement directrice adjointe et bénévole, sont ce matin nos invitées et nous allons voir avec elles les objectifs et activités de cette structure luttant notamment contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le Monde. On se retrouve tout de suite !