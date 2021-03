Fermeture des écoles & procès en appel des hébergeurs de migrants

L’école et les nouvelles mesures anti-Covid prises par le comité de concertation. A partir de ce lundi 29 mars, tous les cours de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont suspendus, des maternelles aux secondaires. Un véritable bouleversement dans l’apprentissage et dans l’organisation des élèves, des professeurs mais aussi des parents. Avec quelles conséquences pour le futur?

L’ouverture du procès en appel des hébergeurs de migrants. Avec cette question qui revient: peut-on être sanctionné pour avoir apporté de l’aide aux personnes dans le besoin ? Sept migrants et quatre hébergeurs sont poursuivis pour trafic d’êtres humains et hébergement.

-> Avec le témoignage d’Anouk Van Gestel, journaliste, ancienne rédactrice en chef de Marie-Claire et de Femmes d’Aujourd’hui, qui figure dans la liste des inculpés.

Journalistes: Manu Van Lier & Marie Stas

Présentation: Natacha Cocq

