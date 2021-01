Fermeture des théâtres avec Charles Berling et Brexit avec David Thackeray

Le Brexit est effectif depuis le 1er janvier, nous en parlons dans le 18/19 avec un gallois manomois David Tackeray, après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, aujourd'hui Julien Freund. Mais pour ouvrir l'émission un enregistrement réalisé par Romann Feokio et Hugues Taelpert pour l'émission Sortir cette semaine, avec Charles Berling, qui s'est exprimé en fin d'année 2020 sur la maintien de la fermeture des theatres et lieux culturels.