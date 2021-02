Fermetures des pistes de ski : la Vendée connait-elle un afflux de vacanciers ?

La deuxième semaine des vacances de février va débuter pour notre région. Le soleil est actuellement de la partie. La côte vendéenne connait-elle un afflux de touristes pendant cette période de confinement et de fermeture des pistes de ski ? Reportage à Saint-Jean-de-Monts dans quelques instants.



Le secteur de l’industrie a subi une baisse de 9 % d’activité selon les données annoncées par la banque de France. LE secteur de l’industrie qui représente un 1/4 de l’emploi salarié en Pays-de-la-Loire. Nous ferons le point avec Bruno Rigouin, chef d’entreprise et président de l’Union des industries de la métallurgie pour la Mayenne.



C’est une première en France : les Pays de la Loire expérimentent une prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées. Elle passe notamment par une application qui permet de détecter cette dénutrition, afin d’y remédier.



Les évêques de France se sont retrouvés en visioconférence pour une session plénière exceptionnelle pendant deux jours en début de semaines autour de la question de la responsabilité de l’Église face aux abus sexuels. Nous en parlerons avec Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans et Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers.



Et enfin, découverte d’un beau livre, magnifiquement illustré, qui vient de sortir en début d’année, consacrée au guerre de Vendée mais sous l’angle des vitraux de nos églises d’Anjou, et de Vendée. Une belle découverte en fin magazine.