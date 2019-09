Direction maintenant la Loire pour notre Reportage du jour. Au sud du département se trouve le parc naturel régional des Monts du Pilat. Un magnifique écrin de verdure aprécié par les amoureux de la Nature et les adeptes de sports de montagne.

Et justement, entre les communes de Rochetailler et de Planfoy, se trouve le Pôle d’Activités Verticales des Monts du Pilat avec sa Via Ferrata. Emma Jehl a accompagné un groupe qiu a testé ce parcours.