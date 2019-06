Festin musical à la Chartreuse de Sainte Croix en Jarez

C'est à un anniversaire très festif que vous êtes conviés ce week end à la Chartreuse de Sainte Croix en Jarez avec la 11ème édition et les 10 ans du Festin musical organisé par l'ensemble de musique ancienne Canticum Novum.

Emmanuel Bardon est le directeur de cet ensemble. Il nous donne les éléments les plus alléchants de la programmation placé sous le signe de l'amité avec le Japon.

A noter que l'ensemble Canticum Novum vient d'être conventionné par le Ministère de la Culture, une consécration et une reconnaissance qui donnera plus que jamais à cet ensemble né dans la Loire, l'opportunité de se produire dans les plus grands festivals, dans le monde entier.