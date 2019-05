Festival Aux Quatre Coins du Mot : 1ère édition à La Charité/Loire.

Le dernier-né des festivals Charitois propose, pendant l'Ascension et durant cinq jours, une cinquantaine de spectacles, lectures, conversations, concerts, expositions, projections, jeux et autres ateliers à l'attention de tous les publics. La manifestation se déroulera, du 29 mai au 2 juin, au centre-ville et au Prieuré de La Charité/Loire, sur la thématique : "Ecouter, raconter, partager : les gens, miroirs de nous". Renseignements www.citedumot.fr