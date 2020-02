Fêtons Bernadette ! Concert, jeux, conférences, moments de convivialités, célébrations...seront au programme de cette nouvelle édition du Festival Bernadette, du 11 au 18 février à Nevers.

L'EBSN déclare : "Ce sera l'occasion de se retrouver petits et grands autour de notre petite Bernadette et de redécouvrir autrement la nivernaise la plus célèbre".

Renseignements 03 86 71 99 50 www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com