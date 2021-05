Festival Caméra des champs : la ruralité en documentaires

17 documentaires sont en compétition cette année pour la 22ème édition du festival 'Caméra des champs'.



Comme beaucoup de festivals, l'édition de l’année dernière a été annulée. C’est l’option 100% en ligne qui a été retenue pour le festival du film documentaire sur la ruralité qui se tiendra du 16 au 23 mai prochain. Le fil conducteur « La République au village » a été retenu pour cette nouvelle édition.



Ce n'est donc plus à Ville-sur-Yron, en Meurthe et Moselle, que les festivaliers pourront se retrouver, mais bien sur internet. Pour Luc Delmas, directeur du festival, tout a été fait pour que débats et réflexions restent malgré tout possibles.



Festival 'Caméra des champs', du 16 au 23 mai. Inscriptions en ligne (gratuit).