Festival de Boucard : de la musique classique en Haut-Berry cet été !

Programmation

​SAM. 18 JUILLET 2020 19h

Ensemble LES FOLIES FRANCOISES

Eglise Saint Symphorien de SAVIGNY en SANCERRE (18)

SAM. 25 JUILLET 2020 19h

Quatuor TCHALIK

Eglise Saint Martin de SURY-ès-BOIS (18)

MER. 29 JUILLET 2020 19h

Pascal AMOYEL, pianiste et acteur - "LOOKING for BEETHOVEN"

TOUR de VESVRE à NEUVY-DEUX-CLOCHERS (18)

VEN. 31 JUILLET 2020 9h30

Écritures avec Stéphane Branger

Le Noyer (18)

SAM. 1 AOÛT 2020 19h

Jean-Etienne Sotty et Rozenn Le Trionnaire

Église Saint Georges de VILLEGENON (18)

MER. 5 AOÛT 2020 21h15

Jean-François ZYGEL

Château de La VERRERIE, OIZON (18)

SAM. 8 AOÛT 2020

Daniel Chompré, peintre

Château de La VERRERIE, OIZON (18)

SAM. 29 AOÛT 2020 11h

Origine du bandonéon, son évolution à travers l'histoire

Crézancy-en-Sancerre (18)

