Festival de Cannes: "avec le cinéma, le temps s'arrête"

"La compétition sera très serrée"

Un jury présidé par Spike Lee. Pas moins de 24 films en compétition Le décor de la 74ème édition du Festival de Cannes est planté. Cette édition 2021 s’ouvre mardi 6 juillet après un premier report en raison de la crise sanitaire, et après une édition 2020 annulée. "On pensait qu’il y aurait moins de monde en raison du décalage. Mais c’est une ambiance vraiment cannoise. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d’effervescence" explique Guillaume Bachy, vice-président de l’association française Art et Essai, en direct depuis la croisette.

Tous les organisateurs et les participants espèrent que cette édition aura une saveur particulière. "Le festival est toujours un déclencheur de désir pour les spectateurs. On espère qu’il jouera cet effet pour pousser les films jusqu’à nos salles. La compétition sera très serrée cette année, avec des films assez sombres et assez durs. On ne va pas beaucoup rigoler. Mais la programmation est assez exceptionnelle. On a eu le choix sur deux années de production" ajoute-t-il.



Des films sombres à l'affiche

Les films qui sortent aujourd’hui à Cannes ont été produits il y a deux, voire trois ans. Des films assez sombres donc, et qui pourraient être une sorte de préambule à la crise que traverse l’humanité actuellement, et cela depuis plus d’un an. Guillaume Bachy estime à ce sujet qu’après la crise, après la pandémie, les réalisateurs pourraient se tourner vers des films plus légers, comme des comédies.

Cette année, le jury est présidé par l’Américain Spike Lee, un militant très actif pour la cause afro-américaine. Dans le contexte actuel des Black Live Matters, ce n’est pas anodin. Pourtant, estime Guillaume Bachy, il ne faut pas s’attendre à des polémiques. "Les présidents, à chaque fois qu’ils sont au jury, transcendent un peu leurs habitudes et leurs discours habituels pour proposer d’autres choses" lance-t-il.