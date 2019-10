Festival de danse "un pas de quatre" à Castelnaudary

C'est Gahé Bama, danseur à Castelnaudary, qui nous présente cette 1ere édition d'un festival/forum de danse contemporaine. l'association "let's dance" et la ville de Castelnaudary misent sur l'expérience et le réseau de Gahé Bama pour que le théâtre des 3Ponts déborde de musique et de joie, pour le plaisir de tous, du 24 au 27 octobre