festival de l'image photographique les 2 et 3/11 à Brasparts

Le centre d'hébergement et de découverte de l'environnement Ty Menez Are à Brasparts, organise samedi 2 et dimanche 3 novembre, son deuxième festival de l'image photographique. Car ils sont plus nombreux qu'on peut le croire, les amateurs de photo animalière et ceux qui en font. Ils sont 15 à exposer cette année, et la sélection a été difficile, à en croire le directeur de Ty Menez Are, Stéphane Merer