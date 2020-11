Festival des solidarité en Nouvelle-Aquitaine, quel programme en Gironde ?

Le Festival des solidarités locales et internationales se tient en ce moment partout en France et en Gironde et jusqu’à la fin du mois.

Au programme des débats, des projections de films et des concerts avec une identité résolument positive pour contribué à changer le monde.

15 jours d’évènements qui devaient se dérouler dans de nombreuses villes du département mais depuis le confinement l’édition est en majorité sur internet.

On fait le point sur ce festival et sa programmation avec la coordinatrice du festival en Nouvelle-Aquitaine, Ana Verdu.