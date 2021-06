Festival Hop Hop Hop 12ème édition avec Laurent Guillaume Dehlinger

Le 12ème festival Hop Hop Hop se déroulera à Metz et dans l'agglomération messine du 10 au 18 juillet. Laurent Guillaume Dehlinger, son directeur artistique, est notre invité après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Au cours des 20 premières minutes nous ferons le tour des sorties cinéma, c'est la fête à partir de ce mercredi, mercredi pluvieux, cinéphiles heureux. Chantal de la Touanne nous invitera à rencontrer, Chloé Redeler qui a conçu visuellement le programme de l'Opéra-théâtre de Metz Métropole et pour commencer parlons histoire avec Pierre Brasme, une chronique sur les rails, 10 juillet 1850 : le train relie Metz et Nancy.