Festival Le Printemps de la Permaculture

La permaculture est un concept venant d'Australie, il s'agit d'un doux melange d'agronomie, de jardinage bio, de pratiques ancestrales venant de tous les continents mais aussi du bon sens du jardinier. La permaculture ne concerne pas que l'agriculture mais englobe aussi d'autres champs , tels que l'économie, l'éducation, le social, la santé...

En quoi la permaculture modifie notre mode de vie, devons - nous changer notre manière de faire de l'agriculture, certes quelques émotions désagréables nous invitent à un chemin d'espérance.



Dans les 12 grands principes fondateurs de la permaculteurs je retiens, l'observation patiente, valoriser les ressources renouvelables, la maîtrise des déchets, à nous de nous révéiller, d'agir er de réagir au changement de manière créative.



RDV 25 et 26 mai au chateau de Taillé

Festival du Printemps de la Permaculture

