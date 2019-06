Festival Open Heaven du 26 au 31 août et retour sur le forum des jeunes à Rome

Le Festival Open Heaven ... c’est la dernière pause spi avant la rentrée ! Organisé par la Communauté des Béatitudes, cet événement international de 5 jours (du 26 au 31 août) rassemble des jeunes entre 17 et 30 ans en pleine nature, à Nouan-le-Fuzelier : au coeur de la Sologne. Dans ce cadre idéal, logés sous tente, près de 300 jeunes s’apprêtent à vivre une expérience des Cieux Ouverts à la lumière de ce cri : « Ose être libre ! »

Antoine nous présente ce festival au micro du père Guillou.



Plus d'infos sur ce festival : https://www.festival-openheaven.org/fr/



Du 19 au 22 juin, environ 250 jeunes de 109 pays ont participé au XIe Forum international des jeunes, organisé à Rome par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Cette édition 2019 fait suite à deux évènements récents de la vie de l’Église: le Synode sur “Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel” d’octobre 2018, et la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Christus vivit le 2 avril dernier.

Maximilien a vécu ce Forum, il nous raconte.