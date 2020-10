Festival Polar de Cognac, 25ème édition - Bernard Bec

Invité : Bernard Bec, fondateur et directeur du Festival Polar à Cognac

Le polar a envahi nos écrans et nos bibliothèques, devenant un genre exigeant à part entière. En 25 ans de festival, Bernard Bec a pu se rendre compte de cette évolution et son festival a également suivi cette tendance s’ouvrant peu à peu, de la littérature, à la BD puis au théâtre, aux films ou séries télés.