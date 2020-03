Invités:

Madame PETIT Fauve, Monsieur SWAN Valentin et Monsieur Stéphane



Fête de la nature 2019 à Termes



L'édition 2019 de la fête de la Nature a pour thème "la nature en mouvement". Pour sa deuxieme année, Termes vous accueille avec un riche programme.



Termes, dans les Hautes-Corbières est un territoire à la nature préservée. Une porte ouverte vers l'émerveillement.



"A l'occasion de la Fête de la nature nous proposons une journée de sensibilisation et d'activités. Les associations et les partenaires locaux vous proposent de découvrir le village de Termes et son environnement.



Nous pensons que la nature est précieuse. Mieux la connaître permet de la protéger et de la transmettre aux générations futures. Ce leitmotiv n'est pas uniquement le fait d'une démarche "scientifique". C'est pourquoi nous proposons une forme ludique d'approche de la nature dans la joie et la convivialité !



Le cœur du village (les abords de la mairie) sera le lieu de rendez-vous des divers stands et le point de départ des activités de découverte de terrain.



Les repas tirés du sac sont les bienvenus, deux lieux de restauration étant sinon disponibles au village."