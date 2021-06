Fête de la radio : 100 ans d'histoire et un avenir numérique

Il y a tout juste 100 ans, les premières émissions radiophoniques étaient émises depuis la Tour Eiffel. Mais l'anniversaire est double puisqu'il y a 40 ans apparaissaient les premières radios libres.



Depuis, la radio ne cesse d’évoluer et de s'adapter aux nouveaux défis technologiques. Désormais, c'est le déploiement du DAB+ qui ouvre une nouvelle page de son histoire.



Rencontre avec Christophe Deleu, directeur du CUEJ, directeur de l’école de journalisme de Strasbourg et Nicolas Humbert, animateur, responsable technique de RCF Alsace et technicien régional Grand Est.