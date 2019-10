Fête du livre 2019: Cécile PIVOT " Battements de coeur " Calmann-Lévy

Cécile PIVOT " Battements de coeur " Calmann-Lévy

Anna est éditrice. Paul est paysagiste. Elle aime la ville, lui la nature. Anna est une séductrice, Paul est abonné aux relations sans lendemain. Et pourtant, ils vont s'aimer. Beaucoup, passionnément. Puis, un jour, un petit rien, un simple baiser oublié le matin, et Anna se met à douter. Elle remet en question leur amour, en dissèque chaque instant. Mais dans cette quête de réponse, Anna et Paul vont s'éloigner et se perdre. Vient alors le temps du deuil de leur histoire. Un deuil impossible pour Anna, qui aura besoin de tout plaquer pour se reconstruire et accepter la vie sans Paul, à défaut de l'oublier. Car peut-on vraiment oublier son grand amour ?