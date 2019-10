Fête du livre 2019: Christian CHAVASSIEUX " Rives, Mines et Minotaure " Le Réalgar

Christian CHAVASSIEUX " Rives, Mines et Minotaure " Le Réalgar

"Rives, mines et minotaure" est un texte de commande écrit par Christian Chavasieux pendant son passage en résidence dans notre ville. en début d'année 2018. « Je ne connaissais de Saint-Étienne que la surface, le grain de peau. J'ignorais sa nature ancienne et viscerale, ses aléas de puits et de rivières » écrit-il « Et dessous me disais-je, à force d'être ramené souvent aux scrupules du passé, puisque la surface retient ses mystères, peut-être qu'en deçà, tout me sera révelé, ou du moins l'essentíel de ce qui permet de comprendre ? ». L'auteur a alors tenté une approche de la ville par une exploration de la façon dont « au vu de tous, se manifestent les effets de ce qui travaille secrètement les entrailles de la cité. Une certaine archéologie des caractères enfouis, cest-à-dire tus. Et comment cela, inéluctablement, bouleverse la surface ».