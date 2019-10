Fête du livre 2019: Eric VIAL BONACCI ''Le monde de l'autre coté de l'air'' chez Faralonn Editions (H.tah éditions.com)

Alba, jeune collégienne passionnée de lecture, a reçu un curieux petit livre d'un inconnu qui dit venir de l'Autre Côté de l'Air. De quel monde étrange parle-t-il ? Qui sont les Zotres aux ombres terrifi antes qui semblent vouloir récupérer ce fameux objet ? Quand livre est synonyme de liberté, on comprend combien cet ouvrage est précieux et pourquoi il faut le protéger au risque de sa vie. Alba et son ami Alex vont devoir lutter de toutes leurs forces pour échapper aux ombres venues de l'Autre Côté de l'Air. Pourront-ils, seuls, sauvegarder notre monde de la menace qui approche ?