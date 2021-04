Fête du Violon 2021 : poussez les meubles, on s'occupe du son !

"Voilà une 19ème édition qui n'est pas tout à fait une fête mais un manifeste !" Cordes en folie programme 2 soirées de concerts live à suivre vendredi 16 avril et samedi 17 avril autour de 4 groupes : Duo Granite (entre Morvan et Québec), Quintet Bumbac (musique des Balkans), Arbadétorne (trad vendéen) et Ormuz (chansons de l'Atlantique Nord). Concerts à retrouver en direct sur le site internet de la Fête du violon 2021.