Fêtes de Noël, la dernière ligne droite des animations au Mans

Dans une semaine tout pile, vous serez certainement en train de préparer votre repas de Noël si c'est à votre tour de recevoir la famille cette année. Avant ça, et parce que vos enfants ou petits-enfants sentent monter la pression, on a quelques activités pour canaliser leur énergie débordante à l'approche de l'ouverture des cadeaux.

Ateliers.

Pour la journée des enfants, des ateliers leur sont dédiés ce mercredi. Le matin, direction la Maison pour tous Jean-Moulin, rue Robert-Collet au Mans pour le spectacle de Noël « Le vaillant petit renne ». Les réservations sont obligatoire, à prendre par téléphone au 02 43 47 48 64.

L’après-midi, ce sera le dernier rendez-vous des ateliers de Noël de Marie Fleury. C’est à la boutique Au coeur des artistes à 15h à La Visitation au tarif de 15€.

Également ce mercredi après-midi, vous pourrez profiter du cadre de l’Abbaye Royale de l’Epau pour mettre en scène la lumière de Noël. Pour habiller vos intérieurs de ces photophores, l’atelier ouvre ses portes à 15h, et l’accès se fait au tarif d’un ticket d’entrée classique sans supplément.

Animations.

Les cuivres de Noël déambuleront dans le centre-ville demain, 18 décembre. Un circuit passant par les Jacobins et la place de la République pour revenir au conservatoire, c’est à partir de 16h. Attention aussi aux risques de perturbations au niveau de la circulation s’il devait y en avoir.

Concerts.

La maîtrise et le choeur préparatoire du Conservatoire du Mans organisent un concert à la Chapelle de l’Oratoire ce vendredi 20 décembre. Des chants de Noël, de la période médiévale aux mélodies traditionnelles. Le concert débutera à 20h et les places sont gratuites dans la mesure des disponibilités. Les renseignements sur cette soirée sont à prendre auprès du conservatoire du Mans au 02 43 47 38 62.

Spectacles.

Pour un « Noël fantastique », partez dans les rêves d’un petit garçon qui rencontre les héros de contes merveilleux. Le voyage féerique aura lieu les 18, 21, 22, 23 et 24 décembre à al Salle des Concert du Mans (58 rue du Port) au tarif de 7€ pour les enfants et 9€ pour les adultes. Pour plus de renseignements, contactez le 02 43 23 04 21.

4 saisons, c’est ce qui fait une année. 4 saisons, c’est aussi ce qui fait le spectacle de marionnettes de demain, mercredi au rythme de Vivaldi. C’est à la Maison de quartier Georges-Moustaki, rue des Maillets, à 11h et 14h30 en retirant vos places au 09 81 41 49 32.

Et après les marionnettes, place aux ombres de la de la Compagnie des Brigands Rouge avec les aventures de « Mamie Ronce ». C’est à la Maison des Saulnières, avenue Rhin et Danube vendredi 20 décembre à 20h et samedi 21 décembre à 14h30 et 17h. Les places sont à retenir en appelant au 02 43 14 55 15.