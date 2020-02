Filières courtes : Les trois petits cochons

C'est un des tendances plébiscitées par de plus en plus de Français ces dernières années : les circuits courts. Un virage que l'exploitation des frères Pangaud a pris dès 2012.Situé sur Lalizolle, ils transforment désormais les bêtes qu'ils élevent, pour les vendre ensuite sur les marchés de la région, mais aussi dans des points de vente self service 24/24 et 7jours sur 7.